Прикордонна аеророзвідка виявила розгортання мінометників-окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Завдяки оперативному реагуванню прикордонної аеророзвідки вдалося виявити та нейтралізувати розгортання мінометників-окупантів на території, що контролюється противником. Повідомляє Держприкордонслужба України, передає УНН.
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Важлива інформація була отримана від прикордонної аеророзвідки, яка виявила розгортання мінометників-окупантів на території Донеччини. Це виявлення стало можливим завдяки високоточній розвідці, яка дозволила встановити конкретне місцеперебування цієї небезпечної зброї. Координати оперативно були передані артилеристам Збройних Сил України.
Завдяки оперативній реакції, ціль була вражена українськими артилеристами, що призвело до значних втрат укритих позицій окупантів.
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