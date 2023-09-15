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Пример настоящего единства и доверия: Зеленский поблагодарил ЕС за снятие ограничений на импорт украинского зерна

Киев • УНН

 • 198755 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и поблагодарил за снятие ограничений на импорт украинского зерна, передает УНН.

Цитата

"Ограничения со стороны Еврокомиссии по доступу украинской аграрной продукции на рынок Европейского Союза сняты!"

Искренне благодарен Урсуле фон дер Ляйен за соблюдение слова и правил свободного рынка. Это пример настоящего единства и доверия между Украиной и ЕС. Европа выигрывает всегда, когда правила работают, а договоры выполняются", - написал Зеленский в Telegram.

Добавим

По его словам, сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне - "чтобы соседи во время войны Украину поддержали".

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"А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Еврокомиссия решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил.

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