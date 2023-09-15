Приклад справжньої єдності й довіри: Зеленський подякував ЄС за зняття обмежень на імпорт українського зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поговорив із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і подякував за зняття обмежень на імпорт українського зерна, передає УНН.
Цитата
"Обмеження з боку Єврокомісії щодо доступу української аграрної продукції на ринок Європейського Союзу знято!
Щиро вдячний Урсулі фон дер Ляєн за дотримання слова та правил вільного ринку. Це приклад справжньої єдності й довіри між Україною та ЄС. Європа виграє завжди, коли правила працюють, а договори виконуються", - написав Зеленський у Telegram.
Додамо
За його словами, зараз важливо, щоб європейська єдність спрацювала й на двосторонньому рівні - "щоб сусіди в час війни Україну підтримали".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт: агросектор другий рік поспіль працює у збиток
"А якщо їхні рішення порушуватимуть право ЄС, Україна буде цивілізовано відповідати", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо
Єврокомісія вирішила не продовжувати заборону на ввезення українських зернових за умови, що Україна дотримуватиметься певних правил.