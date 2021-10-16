Притворились клиентами: во Львове девушку-фотографа похитили и требовали 2 млн евро выкупа
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. За похищение 19-летней девушки-фотографа и вымогательство 2 млн евро выкупа во Львове сообщено о подозрении четырем людям. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.
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"... сообщено о подозрении четырем участникам преступной группы, среди которых двое несовершеннолетних, по фактам незаконного лишения свободы и вымогательства 2 млн евро (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, подозреваемые под видом клиентов договорились с 19-летней фотографом о проведении фотосессии в квартире во Львове. "После того, как девушка пришла на съемку, они незаконно лишили его свободы и потребовали у ее родителей деньги за освобождение дочери. В случае отказа угрожали расправой над ней", - указали правоохранители.
После обращения родителей в полицию, стражи порядка оперативно установили место удерживания девушки, освободили ее и задержали похитителей.
Следствие продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Мероприятия по разоблачению проводились прокуратурой совместно с полицией и СБУ.
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