Викрали дитину депутата та вимагали викуп у пів мільйона доларів у біткоїнах: банду затримали

ukru
17 березня, 19:38 • 82382 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 106606 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 165110 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 147375 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 148528 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159592 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 177100 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150035 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159207 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176033 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120935 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138806 перегляди
Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

17 березня, 17:26 • 90445 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 98662 перегляди
Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

17 березня, 18:46 • 83674 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 165109 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 155152 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252762 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 249048 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377352 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 55232 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65128 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63327 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99255 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109985 перегляди
Актуальне
Викрали дитину депутата та вимагали викуп у пів мільйона доларів у біткоїнах: банду затримали

Викрали дитину депутата та вимагали викуп у пів мільйона доларів у біткоїнах: банду затримали

Київ • УНН

 • 23711 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що затримала злочинну групу за підозрою у викраденні дитини депутата Полтавської обласної ради та вимаганні майже пів мільйона доларів за її звільнення, пише УНН.

Цитата:

“Співробітники СБУ знешкодили злочинне угруповання, яке займалося викраденням людей та вимаганням грошей за їх звільнення. Зловмисників зупинили "на гарячому“ — після викрадення дитини одного із депутатів Полтавської обласної ради”, — йдеться в повідомленні.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про депутата Василя Кириченка.

Деталі

Повідомляється, що за оперативними даними, організатором “схеми” є чоловік, який наразі перебуває за гратами. Його обвинувачують у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю, тому до вироку суду він перебуває у Київському слідчому ізоляторі.

“Попри позбавлення волі, зловмисник розробив план та організував викрадення дитини впливового бізнесмена і депутата Полтавської обласної ради. Чоловік підшукав виконавця викрадення через інтернет і запропонував спільнику винагороду в розмірі 100 тис. доларів США”, — зазначається в повідомленні.

У СБУ вказують, що викуп за дочку депутата становив 470 тис. доларів. Вказані кошти мали бути перераховані на електронний гаманець біткоїнами.

Так, зловмисникам, за сприяння додатково залучених осіб, як зазначили у СБУ, вдалося викрасти дівчинку, після чого вони вступили в перемовини з її батьками. Вони погрожували фізичним насильством та смертю їхньої дитини.

“Незважаючи на те, що викрадачі застосовували виняткові заходи конспірації, а саме спілкувалися між собою та з батьками дівчини виключно через Telegram-канал або приховану інтернет-мережу "Даркнет“, правоохоронці змогли встановити та затримати їх”, — йдеться в повідомленні.

У СБУ наголошують, що у зв’язку з достатніми доказами зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Також встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до цього правопорушення.

Доповнення

Раніше у Київській області учасники організованої групи викрали шестирічну дочку блогера та ведучої одного з українських телеканалів з метою подальшого отримання матеріальної вигоди у 200 тис. доларів. Під час передачі 150 тис. доларів, осіб, причетних до викрадення, було затримано.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами