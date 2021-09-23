Викрали дитину депутата та вимагали викуп у пів мільйона доларів у біткоїнах: банду затримали

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“Співробітники СБУ знешкодили злочинне угруповання, яке займалося викраденням людей та вимаганням грошей за їх звільнення. Зловмисників зупинили "на гарячому“ — після викрадення дитини одного із депутатів Полтавської обласної ради”, — йдеться в повідомленні.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про депутата Василя Кириченка.

Деталі

Повідомляється, що за оперативними даними, організатором “схеми” є чоловік, який наразі перебуває за гратами. Його обвинувачують у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю, тому до вироку суду він перебуває у Київському слідчому ізоляторі.

“Попри позбавлення волі, зловмисник розробив план та організував викрадення дитини впливового бізнесмена і депутата Полтавської обласної ради. Чоловік підшукав виконавця викрадення через інтернет і запропонував спільнику винагороду в розмірі 100 тис. доларів США”, — зазначається в повідомленні.

У СБУ вказують, що викуп за дочку депутата становив 470 тис. доларів. Вказані кошти мали бути перераховані на електронний гаманець біткоїнами.

Так, зловмисникам, за сприяння додатково залучених осіб, як зазначили у СБУ, вдалося викрасти дівчинку, після чого вони вступили в перемовини з її батьками. Вони погрожували фізичним насильством та смертю їхньої дитини.

“Незважаючи на те, що викрадачі застосовували виняткові заходи конспірації, а саме спілкувалися між собою та з батьками дівчини виключно через Telegram-канал або приховану інтернет-мережу "Даркнет“, правоохоронці змогли встановити та затримати їх”, — йдеться в повідомленні.

У СБУ наголошують, що у зв’язку з достатніми доказами зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Також встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до цього правопорушення.

Доповнення

Раніше у Київській області учасники організованої групи викрали шестирічну дочку блогера та ведучої одного з українських телеканалів з метою подальшого отримання матеріальної вигоди у 200 тис. доларів. Під час передачі 150 тис. доларів, осіб, причетних до викрадення, було затримано.