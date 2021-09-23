Похитили ребенка депутата и требовали выкуп в полмиллиона долларов в биткоинах: банду задержали

Цитата:

"Сотрудники СБУ обезвредили преступную группировку, которая занималась похищением людей и вымогательством денег за их освобождение. Злоумышленников остановили "на горячем" - после похищения ребенка одного из депутатов Полтавского областного совета", - говорится в сообщении.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о депутате Василии Кириченко.

Детали

Сообщается, что по оперативным данным, организатором "схемы" является человек, который сейчас находится за решеткой. Его обвиняют в совершении умышленного убийства с особой жестокостью, поэтому до приговора суда он находится в Киевском следственном изоляторе.

"Несмотря на лишение свободы, злоумышленник разработал план и организовал похищение ребенка влиятельного бизнесмена и депутата Полтавского областного совета. Мужчина подыскал исполнителя похищения через интернет и предложил сообщнику вознаграждение в размере 100 тыс. долларов США", - отмечается в сообщении.

В СБУ отмечают, что выкуп за дочь депутата составил 470 тыс. долларов. Указанные средства должны быть перечислены на электронный кошелек биткоинами.

Так, злоумышленникам, при содействии дополнительно привлеченных лиц, как указали в СБУ, удалось похитить девочку, после чего они вступили в переговоры с ее родителями. Они угрожали физическим насилием и смертью их ребенка.

"Несмотря на то, что похитители применяли исключительные меры конспирации, а именно общались между собой и с родителями девочки исключительно через Telegram-канал или скрытую интернет-сеть "Даркнет", правоохранители смогли установить и задержать их", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что в связи с достаточными доказательствами злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения.

Также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этому правонарушению.

Дополнение

Ранее в Киевской области участники организованной группы похитили шестилетнюю дочь блогера и ведущей одного из украинских телеканалов с целью дальнейшего получения материальной выгоды в 200 тыс. долларов. Во время передачи 150 тыс. долларов причастных к похищению задержали.