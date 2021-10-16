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Прикинулися клієнтами: у Львові дівчину-фотографа викрали і вимагали 2 млн євро викупу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. За викрадення 19-річної дівчини-фотографа та вимагання 2 млн євро викупу у Львові повідомлено про підозру чотирьом людям. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Офісу Генпрокурора.

Цитата:

"... повідомлено про підозру чотирьом учасникам злочинної групи, серед яких двоє неповнолітніх, за фактами незаконного позбавлення волі та вимагання 2 млн євро (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, підозрювані, під виглядом клієнтів, домовилися з 19-річною фотографом про проведення фотосесії у квартирі у Львові. "Після того, як дівчина прийшла на зйомку, вони незаконно позбавили її волі та почали вимагати у її батьків гроші за звільнення доньки. У випадку відмови, погрожували розправою над нею", - вказали правоохоронці.

Після звернення батьків до поліції, правоохоронці оперативно встановили місце утримання дівчини, звільнили її та затримали викрадачів.

Слідство триває, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно з поліцією та СБУ.

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