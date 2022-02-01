Скрывала банкротство банка: за фальсификацию отчетности в НБУ будут судить главбуха
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Экс-чиновницу банка АО "Город Банк" будут судить за фальсификацию отчетности в Национальный банк Украины с целью сокрытия финансовой несостоятельности банка. Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.
Цитата
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении экс-главного бухгалтера АО "Город Банк" по факту фальсификации финансовых документов и отчетности банка, а также сокрытие его неплатежеспособности (ст. 220-2 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.
Детали
Так, согласно материалам следствия, в период с декабря 2018 года по декабрь 2020 года подозреваемая, находясь в должности главного бухгалтера АО "Банк Город", фальсифицировала отчетность об имуществе финансового учреждения и оказывала такую информацию Национальному банку Украины с целью сокрытия стойкой финансовой несостоятельности банка.
В январе 2021 года Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации "Банка Город".
По данным прокуратуры, сейчас обвинительный акт в отношении подозреваемой направлен в Печерский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу. Досудебное расследование осуществлялось следственным управлением ГУ НП в г. Киеве.
Что было раньше
Как писал УНН, в суд направлены обвинительные акты в отношении преступной группы во главе с бывшим председателем правления банка “Аркада”, которые обвиняются в масштабных хищениях, в частности во время строительства жилых домов в столице.