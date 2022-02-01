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Скрывала банкротство банка: за фальсификацию отчетности в НБУ будут судить главбуха

Скрывала банкротство банка: за фальсификацию отчетности в НБУ будут судить главбуха

Киев • УНН

 • 23620 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Экс-чиновницу банка АО "Город Банк" будут судить за фальсификацию отчетности в Национальный банк Украины с целью сокрытия финансовой несостоятельности банка. Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Цитата

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении экс-главного бухгалтера АО "Город Банк" по факту фальсификации финансовых документов и отчетности банка, а также сокрытие его неплатежеспособности (ст. 220-2 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Детали

Так, согласно материалам следствия, в период с декабря 2018 года по декабрь 2020 года подозреваемая, находясь в должности главного бухгалтера АО "Банк Город", фальсифицировала отчетность об имуществе финансового учреждения и оказывала такую информацию Национальному банку Украины с целью сокрытия стойкой финансовой несостоятельности банка.

В январе 2021 года Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации "Банка Город".

По данным прокуратуры, сейчас обвинительный акт в отношении подозреваемой направлен в Печерский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу. Досудебное расследование осуществлялось следственным управлением ГУ НП в г. Киеве.

Что было раньше

Как писал УНН, в суд направлены обвинительные акты в отношении преступной группы во главе с бывшим председателем правления банка “Аркада”, которые обвиняются в масштабных хищениях, в частности во время строительства жилых домов в столице.

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