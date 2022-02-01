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Шахед-136

Приховувала банкрутство банку: за фальсифікацію звітності до НБУ судитимуть головбуха

Приховувала банкрутство банку: за фальсифікацію звітності до НБУ судитимуть головбуха

Київ • УНН

 • 23620 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Експосадовицю банку АТ "Місто Банк" судитимуть за фальсифікацію звітності до Національного банку України з метою приховування фінансової неспроможності банку. Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.

Цитата

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування відносно ексголовного бухгалтера АТ "Місто Банк" за фактом фальсифікації фінансових документів та звітності банку, а також приховування його неплатоспроможності (ст. 220-2 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Деталі

Так, згідно з матеріалами слідства, у період з грудня 2018 року по грудень 2020 року підозрювана, перебуваючи на посаді головного бухгалтера АТ "Місто Банк", фальсифікувала звітність про майно фінансової установи та надавала таку інформацію Національному банку України з метою приховування стійкої фінансової неспроможності банку.

У січні 2021 року Фонд гарантування розпочав процедуру ліквідації "Місто Банку".

За даними прокуратури, наразі обвинувальний акт відносно підозрюваної скеровано до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті. Досудове розслідування здійснювалося слідчим управлінням ГУ НП в м. Києві.

Що було раніше

Як писав УНН, до суду спрямовано обвинувальні акти, щодо злочинної групи на чолі з колишнім головою правління банку “Аркада”, які обвинувачуються масштабних розкраданнях, зокрема під час будівництва житлових будинків у столиці.

Українські Національні Новини

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