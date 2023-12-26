Приграничье Сумщины армейцы рф обстреляли 17 раз: били из минометов, гранатометов и РСЗО
Киев • УНН
Российские войска 17 раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 140 взрывов в четырех громадах области, применялись минометы, артиллерия и реактивные снаряды.
Российские оккупационные войска в течение вторника 17 раз атаковали приграничные населенные пункты Сумщины. Под огнем оказались жители четырех общин области. О том как прошли сутки в регионе отчиталась Сумская ОГА, передает УНН.
В течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 140 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Великописаревская громады.
Детали
Согласно информации Сумской областной военной администрации администрации захватчики били из минометов, гранатометов, артиллерии, а иногда применили и противотанковые управляемые ракеты. В частности:
Белопольская громада: с территории рф осуществлен обстрел из АГС (29 взрывов), артиллерийский обстрел (4 взрыва) и обстрелы из РСЗО (5 взрывов) и минометов (4 взрыва).
Краснопольская громада: был обстрел из ПТУР (1 ракета) и минометные обстрелы (8 взрывов).
Хотинская громада: враг бил из минометов (8 взрывов).
Великописаревская громада: зафиксированы обстрелы из АГС (52 взрыва), артиллерии (7 взрывов) и минометов (22 взрыва).
Напомним,
Накануне, на Рождество, российские военные обстрелялии два района расположенные в приграничье Сумской области. В регионе прозвучало 15 взрывов в течение суток.
Приграничье Сумщины армейцы рф обстреляли 17 раз: били из минометов, гранатометов и РСЗО
Российские войска 17 раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 140 взрывов в четырех громадах области, применялись минометы, артиллерия и реактивные снаряды.
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