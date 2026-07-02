Приглашение в Канаду не гарантирует получение визы: юрист объяснила, что на самом деле оценивают миграционные офицеры

Наличие приглашения от родственников или друзей в Канаде не является решающим фактором для получения гостевой визы. Канадские миграционные органы оценивают заявление комплексно, анализируя не только invitation letter, но и финансовое состояние заявителя, его социальные связи и другие документы. Об этом УНН рассказала юрист по визовым вопросам ООО "Юридическая компания "ЛОДЖИК" Валерия Нагорная.

По ее словам, среди украинцев до сих пор распространено мнение, что приглашение от родственников значительно повышает шансы на получение Visitor Visa. Однако на практике этот документ лишь подтверждает цель поездки, характер отношений между сторонами и запланированный период пребывания в Канаде.

"Многие заявители считают, что основным документом является invitation letter. На самом деле офицер анализирует весь пакет документов. Важное значение имеют подтверждения доходов, документы о работе или бизнесе, имущество, семейные обстоятельства и другие факторы. Приглашение может дополнить дело, но оно не способно заменить документы, которые характеризуют самого заявителя", - отметила Нагорная.

Юрист пояснила, что при рассмотрении заявления миграционный офицер оценивает финансовую состоятельность заявителя, стабильность его доходов, трудоустройство или ведение бизнеса, наличие имущества, семейное положение, историю предыдущих поездок и другие обстоятельства, которые подтверждают намерение вернуться в страну проживания после завершения поездки.

Особое внимание, по словам эксперта, следует уделять содержанию самого приглашения. Оно должно быть лаконичным и содержать только необходимую информацию: кто приглашает заявителя, какие между ними отношения, с какой целью планируется поездка и на какой срок.

В то же время чрезмерно эмоциональные или слишком подробные письма могут вызвать дополнительные вопросы при рассмотрении дела.

Отдельно юрист обратила внимание на вопрос финансирования поездки. Если расходы берет на себя лицо, проживающее в Канаде, такие обстоятельства должны быть надлежащим образом объяснены и подтверждены документами. Это особенно актуально в случаях, когда заявитель является студентом, находится в отпуске по уходу за ребенком или по другим причинам не может самостоятельно оплатить поездку.

"Очень часто люди самостоятельно готовят invitation letter или пояснительные письма, используя шаблоны из интернета. В результате документ может содержать лишнюю информацию, противоречить другим материалам дела или создавать вопросы там, где их изначально не было. Именно поэтому подготовка таких документов требует не только знания требований, но и понимания того, как миграционный офицер будет оценивать их в контексте всего дела", - пояснила Нагорная.

По словам эксперта, все документы в визовом деле должны логично дополнять друг друга и подтверждать обстоятельства, на которые ссылается заявитель.

"Каждый документ в деле должен дополнять другие материалы, а не противоречить им. Важно понимать причинно-следственные связи между всеми обстоятельствами: кто финансирует поездку, почему именно это лицо берет на себя расходы, какие отношения существуют между сторонами, почему заявитель едет именно сейчас", - подытожила Нагорная.

Юрист подчеркнула, что ни наличие родственников в Канаде, ни само invitation letter не гарантируют получение гостевой визы. Решающее значение имеет полнота и качество подготовки документов, их достоверность и согласованность между собой.