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Придется продолжать калечить российскую экономику: сенатор-республиканец - об ударе по Сумам

Киев • УНН

 • 3476 просмотра

Линдси Грэм заявил, что путин и мир несовместимы. Он подчеркнул необходимость усиления санкций против россии для прекращения войны.

Придется продолжать калечить российскую экономику: сенатор-республиканец - об ударе по Сумам

Варварское нападение россии на верующих в Украине в Вербное воскресенье является ответом российского диктатора владимира путина на попытки добиться прекращения огня и установить мир. Об этом, комментируя атаку россиян по Сумам, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает УНН.

Детали

По его словам, путин и мир, "очевидно, не вписываются в одно предложение".

Если в ближайшее время не произойдет кардинальных изменений, для меня очевидно, что единственная надежда на прекращение этой войны - это продолжать калечить российскую экономику и наказывать тех, кто поддерживает путина

- написал Грэм в соцсети Х.

В этом контексте он добавил, что его законопроект о введении санкций и дополнительных пошлин против россии "имеет 55 соавторов" и уже находится в Сенате США.

Напомним

В начале апреля сенаторы от обеих партий Конгресса США представили законопроект, которым предусмотрено введение "вторичных" санкций против рф - в частности, 500% пошлины для стран, закупающих российскую нефть, газ и уран, если россия не согласится на длительный мир с Украиной. В инициативную группу вошли 50 республиканцев и демократов во главе с Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем.

Трамп на год продлил действие санкций против россии 12.04.25, 20:16 • 5908 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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