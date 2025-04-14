Доведеться продовжувати калічити російську економіку: сенатор-республіканець - про удар по Сумах

Варварський напад росії на віруючих в Україні у Вербну неділю є відповіддю російського диктатора володимира путіна на спроби досягти припинення вогню та встановити мир. Про це, коментаючи атаку росіян по Сумах, заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє УНН.

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За його словами, путін і мир, "очевидно, не вписуються в одне речення".

Якщо найближчим часом не відбудеться кардинальних змін, для мене очевидно, що єдина надія на припинення цієї війни - це продовжувати калічити російську економіку та карати тих, хто підтримує путіна - написав Грем у соцмережі Х.

В цьому контексті він додав, що його законопроєкт про запровадження санкцій і додаткових мит проти росії "має 55 співавторів" і вже перебуває у Сенаті США.

Нагадаємо

На початку квітня сенатори від обох партій Конгресу США представили законопроєкт, яким передбачено запровадження "вторинних" санкцій проти рф - зокрема, 500% мита для країн, які закуповують російську нафту, газ і уран, якщо росія не погодиться на тривалий мир із Україною. До ініціативної групи увійшли 50 республіканців та демократів на чолі з Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем.

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