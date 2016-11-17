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15 марта, 19:03 • 110437 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153094 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129281 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122418 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108107 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103159 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99425 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прицеп со свеклой перевернулся в Кировоградской области

Прицеп со свеклой перевернулся в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 7508 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня в Александрии Кировоградской области перевернулся прицеп со свеклой. Вследствие овощи повредили другую машину. Об этом корреспонденту УНН сообщили в информационном отделе управления превентивной деятельности ГУ Национальной полиции в Кировоградской области.

"Это произошло около 13.30 в Александрии по ул. Первомайская. У автомобиля КамАЗ в прицепе отпала передняя ось, в результате чего произошло падение груза - свеклы на проезжую часть. К тому же, свекла повредила автомобиль "Опель Комбо", который стоял на обочине дороги", - сообщили в пресс-службе.

Согласно информации, пострадавших нет. Проводится проверка.

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