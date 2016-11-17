Прицеп со свеклой перевернулся в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня в Александрии Кировоградской области перевернулся прицеп со свеклой. Вследствие овощи повредили другую машину. Об этом корреспонденту УНН сообщили в информационном отделе управления превентивной деятельности ГУ Национальной полиции в Кировоградской области.
"Это произошло около 13.30 в Александрии по ул. Первомайская. У автомобиля КамАЗ в прицепе отпала передняя ось, в результате чего произошло падение груза - свеклы на проезжую часть. К тому же, свекла повредила автомобиль "Опель Комбо", который стоял на обочине дороги", - сообщили в пресс-службе.
Согласно информации, пострадавших нет. Проводится проверка.