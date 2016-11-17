Причіп з буряками перекинувся на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні в Олександрії на Кіровоградщині перекинувся причіп з буряками. Внаслідок овочі пошкодили іншу автівку. Про це кореспонденту УНН повідомили в інформаційному відділі управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Кіровоградській області.
“Це сталося близько 13.30 в Олександрії по вул. Першотравнева. У автомобіля КамАЗ у причепі відпала передня вісь, внаслідок чого відбулося падіння вантажа — буряка на проїжджу частину. До того ж, буряки пошкодили автомобіль „Опель Комбо“, який стояв на узбіччі дороги”, — повідомили у прес-службі.
Згідно з інформацією, постраждалих немає. Триває перевірка.