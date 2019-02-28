Причиной гибели 25 человек на вокзале Каира стала драка машинистов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Драка между двумя машинистами стала причиной ситуации, в результате которой скоростной локомотив без машиниста врезался в ограждение и взорвался на главном железнодорожном вокзале столицы Египта, в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом со ссылкой на данные местных властей сообщает AP, передает УНН.
Кроме погибших, еще по меньшей мере 47 человек получили ранения, многие из них находятся в критическом состоянии, и официальные лица заявили, что число погибших может возрасти.
Генеральный прокурор Египта Набиль Садек заявил, что следователи установили, что машинист локомотива оставил свою машину для драки с другим машинистом, чей вагон блокировал его.
Но он оставил свою машину не на тормозах, другая машина начала двигаться назад, освободив локомотив от блокировки, который набрал скорость и врезался в бетонно-металлическое ограждение.
"Машинист оставил машину, не приняв никаких мер для его торможения", - говорится в заявлении Садека.
Машинист вагона был допрошен, и Садек сказал, что расследование продолжается.
Напомним, пожар произошел на центральном вокзале Каира 27 февраля.