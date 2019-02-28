Причиною загибелі 25 людей на вокзалі Каїра стала бійка машиністів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Бійка між двома машиністами стала причиною ситуації, у результаті якої швидкісний локомотив без машиніста врізався в огородження і вибухнув на головному залізничному вокзалі столиці Єгипту, у результаті чого загинули щонайменше 25 осіб. Про це з посиланням на дані місцевої влади повідомляє AP, передає УНН.
Окрім загиблих, ще щонайменше 47 осіб отримали поранення, багато хто з них перебуває у критичному стані, і офіційні особи заявили, що кількість загиблих може зрости.
Генеральний прокурор Єгипту Набіль Садек заявив, що слідчі встановили, що машиніст локомотива залишив свою машину для бійки з іншим машиністом, чий вагон блокував його.
Але він лишив свою машину не на гальмах, інша машина почала рухатися назад, звільнивши локомотив від блокування, що набрав швидкість і врізався у бетонно-металеве огородження.
"Машиніст залишив машину, не прийнявши ніяких заходів для його гальмування", - йдеться в заяві Садека.
Машиніст був допитаний, і Садек сказав, що розслідування триває.
Нагадаємо, пожежа сталася на центральному вокзалі Каїра 27 лютого.