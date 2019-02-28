Причиною загибелі 25 людей на вокзалі Каїра стала бійка машиністів

Окрім загиблих, ще щонайменше 47 осіб отримали поранення, багато хто з них перебуває у критичному стані, і офіційні особи заявили, що кількість загиблих може зрости.

Генеральний прокурор Єгипту Набіль Садек заявив, що слідчі встановили, що машиніст локомотива залишив свою машину для бійки з іншим машиністом, чий вагон блокував його.

Але він лишив свою машину не на гальмах, інша машина почала рухатися назад, звільнивши локомотив від блокування, що набрав швидкість і врізався у бетонно-металеве огородження.

"Машиніст залишив машину, не прийнявши ніяких заходів для його гальмування", - йдеться в заяві Садека.

Машиніст був допитаний, і Садек сказав, що розслідування триває.

Нагадаємо, пожежа сталася на центральному вокзалі Каїра 27 лютого.