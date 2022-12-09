Причиной масштабного пожара в московском ТЦ могли стать сварочные работы – росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Пожар в гипермаркете OBI, расположенном в московском торговом центре «Мега Химки» в рф, мог возникнуть из-за нарушения правил проведения сварочных работ в пристройке здания. Об этом сообщают росСМИ, информирует УНН.
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«Предварительно, нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Это предыдущая версия», - сказал начальник гу мнс рф по московской области сергей полетыкин.
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По его словам, сейчас угроза полностью снята. Пять боевых участков продолжают ликвидацию открытого горения.
Ранее как основная версия возникновения пожара рассматривалось короткое замыкание.
Также стало известно о гибели одного человека.
Дополнение
9 декабря произошел масштабный пожар в ТЦ "Мега Химки" на Ленинградском шоссе в москве. По словам очевидцев, было слышно взрывы. Предварительно, загорелась кровля.
Российские телеграм-каналы обнародовали видео начала масштабного пожара.