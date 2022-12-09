Причиною масштабної пожежі у московському ТЦ могли стати зварювальні роботи - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Пожежа в гіпермаркеті OBI, розташованому в московському торговому центрі «Мега Хімки» в рф, могла виникнути через порушення правил проведення зварювальних робіт у прибудові будівлі. Про це повідомляють росЗМІ, інформує УНН.
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«Попередньо, порушення правил техніки безпеки при проведенні зварювальних робіт. Це попередня версія», - сказав начальник гу мнс рф по московській області сергій полєтикін.
Деталі
За його словами, наразі загрозу повністю знято. П'ять бойових дільниць продовжують ліквідацію відкритого горіння.
Раніше як основна версія виникнення пожежі розглядалося коротке замикання.
Також стало відомо про загибель однієї людини.
Доповнення
9 грудня сталася масштабна пожежа в ТЦ "Мега Хімки" на Ленінградському шосе в москві. За словами очевидців, було чути вибухи. Попередньо, загорілася покрівля.
Російські телеграм-канали оприлюднили відео початку масштабної пожежі.