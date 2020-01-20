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Прицеп грузовика в Полтавской области повредил ограждение и повис на мосту

Киев • УНН

 • 20419 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Грузовик с полуприцепом наехал на опору светофора, после чего повредил барьерное ограждение моста через реку Сула в Полтавской области, в результате чего полуприцеп частично повис на мосту. Движение перекрыто. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

Прицеп грузовика в Полтавской области повредил ограждение и повис на мосту

"19 января в 23:10 на автодороге Р-60 "Кролевец - Конотоп - Ромны - Пирятин", км 172+000 (мост через реку Сула), водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом Goldhofer, на котором перевозил гусеничный трактор CAT D6N, двигаясь в направлении города Ромны, не выбрал безопасного интервала движения, допустил наезд на опору светофора, повредил барьерное ограждение моста, в результате чего полуприцеп частично завис", - сообщили дорожники.

Как отмечается, в этом месте движение автотранспорта перекрыто полностью. Легковой транспорт движется в объезд через село Свиридовка.

Напомним, в ДТП на Закарпатье пострадали 9 человек, из них трое детей.

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