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Причеп вантажівки на Полтавщині пошкодив огорожу і завис на мосту

Київ • УНН

 • 20419 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Вантажівка з напівпричепом наїхав на опору світлофора, після чого пошкодив бар'єрну огорожу мосту через річку Сула на Полтавщині, в результаті чого напівпричеп частково завис на мосту. Рух перекрито. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.

Причеп вантажівки на Полтавщині пошкодив огорожу і завис на мосту

"19 січня о 23:10 на автодорозі Р-60 "Кролевець - Конотоп - Ромни - Пирятин", км 172+000 (міст через річку Сула), водій вантажного автомобіля DAF з напівпричіпом Goldhofer, на якому перевозив гусеничний трактор CAT D6N, рухаючись в напрямку міста Ромни, не дотримався безпечного інтервалу руху, допустив наїзд на опору світлофора, пошкодив бар'єрну огорожу мосту, в результаті чого напівпричеп частково завис", - повідомили дорожники.

Як зазначається, у цьому місці рух автотранспорту перекрито повністю. Легковий транспорт рухається в об’їзд через село Свиридівка.

Нагадаємо, у ДТП на Закарпатті постраждали 9 людей, з них троє дітей.

Українські Національні Новини

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