Прибыль М.Найема за 2015 год составила более 188 тыс. грн

Также на него зареестрована ТМ "Мустафа Найем". Среди источников дохода нардеп указал зарплату от законотворческой деятельности в размере почти 73 тыс. грн, доход от преподавательской деятельности в УКУ - почти 40 тыс. грн, в Национальной академии внутренних дел - 21 тыс.грн и 1197 грн от роялти.

В общем, прибыль нардепа 2015 год составляет более 188 тыс. грн.

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Кроме этого, М.Найем получил возмещение от фонда Виктора Пинчука в размере более 53 тыс. грн.

Наличными нардеп сохраняет только иностранную валюту. Так, он указал сбережения в размере 6 тыс. долл. и 10 тыс. евро, банковских счетов депутат не указал.