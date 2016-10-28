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15 марта, 19:03 • 116458 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170499 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140408 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132678 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114150 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106255 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102011 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Прибыль М.Найема за 2015 год составила более 188 тыс. грн

Прибыль М.Найема за 2015 год составила более 188 тыс. грн

Киев • УНН

 • 8156 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. На сайте НАПК появилась декларация народного депутата Украины Мустафы Найема. Он обладает пятой частью квартиры общей площадью 63,35 кв.м. в городе Киев, где прописаны еще четыре члена семьи нардепа, передает УНН.

Также на него зареестрована ТМ "Мустафа Найем". Среди источников дохода нардеп указал зарплату от законотворческой деятельности в размере почти 73 тыс. грн, доход от преподавательской деятельности в УКУ - почти 40 тыс. грн, в Национальной академии внутренних дел - 21 тыс.грн и 1197 грн от роялти.

В общем, прибыль нардепа 2015 год составляет более 188 тыс. грн.

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Кроме этого, М.Найем получил возмещение от фонда Виктора Пинчука в размере более 53 тыс. грн.

Наличными нардеп сохраняет только иностранную валюту. Так, он указал сбережения в размере 6 тыс. долл. и 10 тыс. евро, банковских счетов депутат не указал.

Украинские Национальные Новости

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