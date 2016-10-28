Прибыль М.Найема за 2015 год составила более 188 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. На сайте НАПК появилась декларация народного депутата Украины Мустафы Найема. Он обладает пятой частью квартиры общей площадью 63,35 кв.м. в городе Киев, где прописаны еще четыре члена семьи нардепа, передает УНН.
Также на него зареестрована ТМ "Мустафа Найем". Среди источников дохода нардеп указал зарплату от законотворческой деятельности в размере почти 73 тыс. грн, доход от преподавательской деятельности в УКУ - почти 40 тыс. грн, в Национальной академии внутренних дел - 21 тыс.грн и 1197 грн от роялти.
В общем, прибыль нардепа 2015 год составляет более 188 тыс. грн.
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Кроме этого, М.Найем получил возмещение от фонда Виктора Пинчука в размере более 53 тыс. грн.
Наличными нардеп сохраняет только иностранную валюту. Так, он указал сбережения в размере 6 тыс. долл. и 10 тыс. евро, банковских счетов депутат не указал.