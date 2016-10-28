Прибуток М.Наєма за 2015 рік склав понад 188 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На сайті НАПК з’явилася декларація народного депутата України Мустафи Найєма. Він володіє п’ятою частиною квартири загальною площею у 63,35 кв.м. у місті Київ, де прописані ще чотири члени родини нардепа, передає УНН.
Також на нього зарєєстрована ТМ “Мустафа Найєм”. Серед джерел доходу нардеп вказав зарплатню від законотворчої діяльності у розмірі майже 73 тис. грн, прибуток від викладацької діяльності в УКУ — майже 40 тис. грн, у Національній академії внутрішніх справ — 21 тис. грн і 1197 грн від роялті.
Загалом, прибуток нардепа за 2015 рік складає понад 188 тис. грн.
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Окрім цього, М.Найєм отримав відшкодування від фонду Віктора Пінчука у розмірі понад 53 тис. грн.
Готівкою нардеп зберігає лише іноземну валюту. Так, він вказав заощадження в розмірі 6 тис. дол. і 10 тис. євро, банківських рахунків депутат не зазначив.