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Прибыль банковской системы Украины за 2018 достиг исторического максимума

Прибыль банковской системы Украины за 2018 достиг исторического максимума

Киев  •  УНН

 • 10645 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли. Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Существенный рост прибыльности банковской системы в прошлом году стало возможным за счет уменьшения отчислений в резервы при стабильном росте процентных и комиссионных доходов. В частности, объем отчислений банками в резервы сократился более чем вдвое - с 49,2 млрд грн в 2017 году до 23,7 млрд грн в 2018 году. В то же время чистый процентный и комиссионный доходы банковской системы увеличились в среднем на 38%.

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Основным источником процентных доходов продолжают быть доходы банков от кредитования юридических лиц (46% от общего объема), вложений в ценные бумаги (27%) и кредитования физических лиц (26%). В то же время усиление роли комиссионных доходов произошло в условиях развития расчетно-кассовых и других сопутствующих кредитованию платежей - до 25% в структуре всех доходов.

"После убыточных для банковской системы 2014-2017 годов, финансовый результат банков по 2018 в 21,7 млрд грн является крупнейшим на историческом горизонте. Он стал возможным за счет активизации банками кредитования, прежде всего розничного гривневого более чем на 30% в годовом исчислении. Также увеличению прибыли банковского сектора способствовало снижение банками процентных ставок по вкладам граждан в течение большей части года и значительное уменьшение объемов формирования резервов, демонстрирует проделанную банками работу по адекватному оцениванию активов, а соответствующего формирования резервов в предыдущие годы. Мы ожидаем, что 2019 также станет успешным для банков в части доходности, поскольку объемы кредитования продолжат расти", - отметила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

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В то же время в прошлом году значительно уменьшилось количество и доля убыточных банков. Так, с 77 платежеспособных на 1 января 2019 банков 64 банка были прибыльными и получили чистую прибыль 34,4 млрд грн, что перекрыло убытки 13 банков на 12,7 млрд грн. Напомним, что по итогам 2017 убыточными были 19 из 82 действующих на тот момент банков.

Прибыль в 2018 году был сформирован, главным образом, группой банков с иностранным капиталом (15,0 млрд грн прибыли за год) и ПриватБанком (11,7 млрд грн) за убыточности банков с государственным российским капиталом (11 млрд грн убытка).

Напомним, впервые за пять кварталов банки отмечают снижение риска ликвидности. Они ожидают, что в I квартале 2019 кредитный, валютный и операционный риски вырастут, а риск ликвидности (имеющийся или потенциальный риск для поступлений и капитала, который возникает из-за неспособности банка выполнить свои обязательства в надлежащие сроки) ожидаемо снизится, процентный - не изменится.

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