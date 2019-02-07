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Прибуток банківської системи України за 2018 рік сягнув історичного максимуму

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. У 2018 році платоспроможні банки отримали 21,7 млрд грн чистого прибутку. Останнього разу банківська система була прибутковою у 2013 році, коли її прибуток становив 1,4 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресс-службу Національного банку України.

Суттєве зростання прибутковості банківської системи у минулому році стало можливим за рахунок зменшення відрахувань у резерви при стабільному зростанні процентного та комісійного доходів. Зокрема, обсяг відрахувань банками у резерви скоротився більш як удвічі – з 49,2 млрд грн у 2017 році до 23,7 млрд грн у 2018 році. Водночас чистий процентний та комісійний доходи банківської системи збільшились загалом на 38%.

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Основним джерелом процентних доходів продовжують бути доходи банків від кредитування юридичних осіб (46% від загального обсягу), вкладень в цінні папери (27%) та кредитування фізичних осіб (26%). Водночас посилення ролі комісійних доходів відбулось в умовах розвитку розрахунково-касових та інших супутніх кредитуванню платежів – до 25% у структурі усіх доходів.

"Після збиткових для банківської системи 2014-2017 років, фінансовий результат банків за 2018 рік в 21,7 млрд грн є найбільшим на історичному горизонті. Він став можливим за рахунок активізації банками кредитування, насамперед роздрібного гривневого на понад 30% у річному обчисленні. Також збільшенню прибутку банківського сектору сприяло зниження банками відсоткових ставок за вкладами громадян упродовж більшої частини року і значне зменшення обсягів формування резервів, що демонструє пророблену банками роботу з адекватного оцінювання активів та відповідного формування резервів у попередні роки. Ми очікуємо, що 2019 рік також стане успішним для банків в частині прибутковості, оскільки обсяги кредитування продовжать зростати", – зазначила перший заступник Голови Національного банку Катерина Рожкова.

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Водночас у минулому році значно зменшилася кількість та частка збиткових банків. Так, з 77 платоспроможних на 1 січня 2019 року банків 64 банки були прибутковими та отримали чистий прибуток 34,4 млрд грн, що перекрило збитки 13 банків на 12,7 млрд грн. Нагадаємо, що за підсумком 2017 року збитковими були 19 з 82 діючих на той момент банків.

Прибуток у 2018 році був сформований, головним чином, групою банків з іноземним капіталом (15,0 млрд грн прибутку за рік) та ПриватБанком (11,7 млрд грн) за збитковості банків з державним російським капіталом (11 млрд грн збитку).

Нагадаємо, вперше за п’ять кварталів банки відзначають зниження ризику ліквідності.  Вони очікують, що у І кварталі 2019 року кредитний, валютний та операційний ризики виростуть, а ризик ліквідності (наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність банку виконати свої зобов’язання в належні строки) очікувано знизиться, процентний – не зміниться.

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