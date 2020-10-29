Прибыльность банков за девять месяцев упала на 22%

КИЕВ. 29 октября. УНН. Прибыльность банков в 2020 году остается ниже, чем в 2019 году, по результатам 9 месяцев банки получили на 22% меньше чистой прибыли, чем за этот же период в прошлом году - всего 37,6 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора.