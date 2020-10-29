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Прибыльность банков за девять месяцев упала на 22%

Прибыльность банков за девять месяцев упала на 22%

Киев  •  УНН

 • 10846 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Прибыльность банков в 2020 году остается ниже, чем в 2019 году, по результатам 9 месяцев банки получили на 22% меньше чистой прибыли, чем за этот же период в прошлом году - всего 37,6 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"В январе-сентябре 2020 года банки получили 37,6 млрд грн чистой прибыли, что на 22% меньше аналогичного периода прошлого года, когда банковский сектор заработал более 48 млрд грн", - говорится в сообщении.

Также указано, что в ІІI квартале 2020-го чистый финансовый результат банков составил 13,8 млрд грн, что в 1,8 раза больше результата II квартала 2020 года и на 20% меньше, если сравнить с аналогичным кварталом 2019 года.

"По состоянию на 1 октября 2020 года с 74 платежеспособных банков 62 банка были прибыльными и получили чистую прибыль 40,8 млрд грн, что перекрыло убытки 12 банков на общую сумму 3,2 млрд грн. Прибыль за 9 месяцев была сформирована в основном ПриватБанком (21,3 млрд грн или 56,6% от всей прибыли) и группой банков с иностранным капиталом, кроме российского (9,2 млрд грн)", - отметили в НБУ.

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"Основной причиной более низкого финансового результата в этом году является формирование резервов под ожидаемые убытки в сумме 20,9 млрд грн. Для сравнения в 2019 году банки за аналогичный период сформировали резервы на 8,3 млрд грн", - добавили в Нацбанке.

Отмечается, что общее снижение бизнес-активности во время карантина и падения спроса на кредиты и банковские услуги, а также рост неплатежей по кредитам негативно сказываются на процентных и комиссионных доходах банков.

В регуляторе также отметили, что темпы роста чистого комиссионного и процентного доходов банков были самыми низкими за последние 4 года. Чистый процентный доход за 9 месяцев в годовом измерении вырос на 4,2%. Как указано, объемы чистых процентных и комиссионных доходов сегодня являются достаточными для покрытия административных расходов большинства банков.

Напомним, украинцы увеличили гривневые депозиты в банках.

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