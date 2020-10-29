Прибутковість банків за дев'ять місяців впала на 22%

"У січні-вересні 2020 року банки отримали 37,6 млрд грн чистого прибутку, що на 22% менше аналогічного періоду минулого року, коли банківський сектор заробив понад 48 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що в ІІI кварталі 2020 року чистий фінансовий результат банків становив 13,8 млрд грн, що у 1,8 рази більше результату II кварталу 2020 року та на 20% менше, якщо порівняти з аналогічним кварталом 2019 року.

"Станом на 1 жовтня 2020 року з 74 платоспроможних банків 62 банки були прибутковими та отримали чистий прибуток 40,8 млрд грн, що перекрило збитки 12 банків на загальну суму 3,2 млрд грн. Прибуток за 9 місяців був сформований здебільшого ПриватБанком (21,3 млрд грн або 56,6% від усього прибутку) та групою банків з іноземним капіталом, крім російського (9,2 млрд грн)", - зазначили у НБУ.

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"Основною причиною більш низького фінансового результату в цьому році є формування резервів під очікувані збитки в сумі 20,9 млрд грн. Для порівняння у 2019 році банки за аналогічний період сформували резерви на 8,3 млрд грн", - додали у Нацбанку.

Зазначається, що загальне зниження бізнес-активності під час карантину та падіння попиту на кредити й банківські послуги, а також збільшення неплатежів за кредитами негативно позначаються на процентних та комісійних доходах банків.

У регуляторі також зазначили, що темпи зростання чистого комісійного та процентного доходів банків були найнижчими за останні 4 роки. Чистий процентний дохід за 9 місяців у річному вимірі зріс на 4,2%. Як вказано, обсяги чистих процентних та комісійних доходів сьогодні є достатніми для покриття адміністративних витрат більшості банків.

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