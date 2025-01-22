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При поддержке благотворителей музейщики воссоздали и оцифровали древнюю одежду Киевской области

При поддержке благотворителей музейщики воссоздали и оцифровали древнюю одежду Киевской области

Киев  •  УНН

 • 5735 просмотра

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При поддержке благотворителей музейщики воссоздали и оцифровали древнюю одежду Киевской области.

В субботу, 18 января, в Мироновской громаде Киевской области состоялась презентация уникального проекта "СПАДОК. Одяг Миронівщини", передает УНН.

Детали

Проект реализовал Мироновский краеведческий музей при финансовой поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді". В рамках проекта музейщики показали воссозданную и оцифрованную традиционную одежду региона конца XIX - первой половины ХХ века.

"Я очень довольна и горжусь тем, что Мироновский краеведческий музей взялся за эту инициативу, и мы смогли все вместе увидеть, как выглядела молодежь Мироновщины сто лет назад", - комментирует представительница молодежного совета Мироновской городской громады Анна Мосорук.

Идея проекта принадлежит директору музея Инне Савсюк.

"Во время работы над другим проектом, который касался ткацкого ремесла, мы подняли вопрос традиционной одежды. И пришли к выводу, что должны исследовать одежду нашей местности", - комментирует она.

Реализовать подобное исследование - дело не из легких. Нужны финансы и помощь профессионалов. Поэтому Мироновский краеведческий музей заручился поддержкой благотворительного фонда "МХП-Громаді".

"Благотворительный фонд "МХП-Громаді" уже не первый год помогает Мироновскому краеведческому музею. Когда мы услышали об идее собрать образы, быт, вещи, которые были распространены в Мироновской громаде в те далекие времена, мы сразу решили, что должны помочь музею выполнить эту амбициозную задачу", - комментирует директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Александр Пахолюк.

Исследование длилось почти год и состояло из трех этапов: сбор информации и экземпляров национальной одежды на территории громады, оцифровка вещей и воспроизведение одежды. В итоге, было:

  • собрано 39 образцов народной одежды и 51 единицу интерьерных вещей,
    • оцифровано 118 экспонатов, которые доступны на международном портале museum-digital
      • воссоздано 4 женских и 2 мужских комплекта традиционных костюмов с привлечением украинской мастерской «ВидимоНевидимо».

        Эти воссозданные костюмы станут частью исторических реконструкций, выставок и других культурно-просветительских мероприятий.

        Справка

        БФ "МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал деятельность в 2015 году с помощи громадам в решении их социальных, экономических и экологических проблем. Фонд работает в 13 областях Украины и в более чем 700 населенных пунктах. С начала полномасштабного вторжения системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников, громады, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

        Одним из важных векторов работы Фонда является поддержка культурных инициатив (издание книг, поддержка создания фильмов, помощь локальным музеям и т.д.). С начала полномасштабной войны на это "МХП-Громаді" направил более 80 млн грн.

        Лилия Подоляк

        Лилия Подоляк

        Общество
        ukrainaУкраина

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