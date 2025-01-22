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За підтримки благодійників музейники відтворили та оцифрували стародавній одяг Київщини

За підтримки благодійників музейники відтворили та оцифрували стародавній одяг Київщини

Київ • УНН

 • 31589 перегляди

За підтримки благодійників музейники відтворили та оцифрували стародавній одяг Київщини.

У суботу, 18 січня, у Миронівській громаді, що на Київщині, відбулася презентація унікального проєкту "СПАДОК. Одяг Миронівщини", передає УНН.

Деталі

Проєкт реалізував Миронівський краєзнавчий музеєй за фінансової підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді". У межах проєкту музейники показали відтворений та оцифрований традиційний одяг регіону кінця ХІХ - першої половини ХХ століття.

"Я дуже задоволена і пишаюся тим, що Миронівський краєзнавчий музей взявся за цю ініціативу, і ми змогли всі разом побачити, як виглядала молодь Миронівщини сто років тому", - коментує представниця молодіжної ради Миронівської міської громади Анна Мосорук.

Ідея проєкту належить директорці музею Інні Савсюк.

"Під час роботи над іншим проєктом, який стосувався ткацького ремесла, ми підняли питання традиційного одягу. І дійшли висновку, що повинні дослідити одяг нашої місцевості", - коментує вона.

Реалізувати подібне дослідження - справа не з легких. Треба фінанси та допомога професіоналів. Тому Миронівський краєзнавчий музей заручився підтримкою благодійного фонду "МХП-Громаді".

"Благодійний фонд "МХП-Громаді" уже не перший рік допомагає Миронівському краєзнавчому музею. Коли ми почули про ідею зібрати образи, побут, речі, які були поширені в Миронівській громаді в ті далекі часи, ми одразу вирішили, що маємо допомогти музею виконати це амбітне завдання", - коментує директор Благодійного фонду "МХП-Громаді" Олександр Пахолюк.

Дослідження тривало майже рік і складалося з трьох етапів: збір інформації та екземплярів національного вбрання на території громади, оцифрування речей та відтворення одягу. У підсумку, було:

  • зібрано 39 зразків народного одягу та 51 одиницю інтер’єрних речей,
    • оцифровано 118 експонатів, які доступні на міжнародному порталі museum-digital
      • відтворено 4 жіночі та 2 чоловічі комплекти традиційних костюмів із залученням української майстерні «ВидимоНевидимо».

        Ці відтворені костюми стануть частиною історичних реконструкцій, виставок та інших культурно-просвітницьких заходів.

        Довідка

        БФ "МХП-Громаді" – український благодійний фонд, що розпочав діяльність 2015 року з допомоги громадам у вирішенні їхніх соціальних, економічних та екологічних проблем. Фонд працює в 13 областях України та в більш ніж 700 населених пунктах. Від початку повномасштабного вторгнення системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників, громади, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

        Одним з важливих векторів роботи Фонду є підтримка культурних ініціатив (видання книг, підтримка створення фільмів, допомога локальним музеям тощо). Від початку повномасштабної війни на це "МХП-Громаді" спрямував понад 80 млн грн.

        Лілія Подоляк

        Лілія Подоляк

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