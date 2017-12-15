Президенту предложили заменить в Украине кириллицу на латиницу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. На официальном сайте Администрации Президента Украины зарегистрировали петицию о полном переходе украинского языка с кириллицы на латиницу, передает УНН.
"Это (переход на латиницу - ред.) очень повлияет на развитие украинского языка во всем мире, так как его будет легче воспринимать и изучать иностранцам, не говоря уже о преимуществах в сфере информационных технологий", - отмечает инициатор петиции Андрей Чернявский.
Напомним, на официальном сайте Администрации Президента Украины зарегистрирована петиция о запрете курения сигарет на балконах многоквартирных домов.