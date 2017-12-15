Президенту запропонували замінити в Україні кирилицю на латиницю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. На офіційному сайті Адміністрації Президента України зареєстрували петицію про повний перехід української мови із кирилиці на латиницю, передає УНН.
“Це (перехід на латиницю — ред.) дуже вплине на розвиток української мови у всьому світі, так як її буде легше сприймати і вивчати іноземцям, не кажучи вже про переваги в сфері інформаційних технологій”, — зазначає ініціатор петиції Андрій Чернявський.
Нагадаємо, на офіційному сайті Адміністрації Президента України зареєстрована петиція про заборону куріння цигарок на балконах багатоквартирних будинків.