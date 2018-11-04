Президенту РФ предложили вернуть название "КГБ"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Группа “Национальный комитет +60” предложила президенту РФ Владимиру Путину вернуть название КГБ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”, которое приводит материалы российских оппозиционных СМИ.
Инициатива появилась после выступления Путина на праздновании Дня военного разведчика, где он предложил вернуть военной разведке название ГРУ — Главное разведывательное управление.
“Однозначно архиважные аналогичные спецслужбы союзного государства Россия — Беларусь должны именоваться одинаково — КГБ. По мнению экспертов, обратное переименование КГБ, ГРУ и милиции, несомненно, получит полное одобрение россиян и нейтрализует провокации оппозиции, живущей на щедрые подачки Запада!”- говорится в сообщении.
“Национальный комитет +60” также предложил переименовать ГИБДД назад в ГАИ.
“Считаем, что реализация пакета обратных переименований станет лучшим подарком россиянам к Новому году!” — указано в тексте заявления.
Как сообщал УНН, Украина заняла первое место в общем итоге оценки доступа к архивам Комитета государственной безопасности СССР (КГБ) среди постсоветских стран по оценкам Института развития свободы информации (IDFI).