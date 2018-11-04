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Президенту РФ запропонували повернути назву "КДБ"

Президенту РФ запропонували повернути назву "КДБ"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Група “Національний комітет +60” запропонувала президенту РФ Володимиру Путіну повернути назву КДБ. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”, яке наводить матеріали російських опозиційних ЗМІ.

Ініціатива з’явилася після виступу Путіна на святкуванні Дня військового розвідника, де він запропонував повернути військовій розвідці назву ГРУ — Головне розвідувальне управління.

“Однозначно архіважливі аналогічні спецслужби союзної держави Росія — Білорусь повинні іменуватися однаково — КДБ. На думку експертів, зворотне перейменування КДБ, ГРУ і міліції, безсумнівно, отримає повне схвалення росіян і нейтралізує провокації опозиції, що живе на щедрі подачки Заходу!” — зазначено у повідомленні.

“Національний комітет +60” також запропонував перейменувати ГИБДД назад в ГАИ.

“Вважаємо, що реалізація пакету зворотних перейменувань стане найкращим подарунком росіянам до Нового року!” — вказано в тексті заяви.

Як повідомляв УНН, Україна посіла перше місце в загальному підсумку оцінювання доступу до архівів Комітету державної безпеки СРСР (КДБ) серед пострадянських країн за оцінками Інституту розвитку свободи інформації (IDFI).

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