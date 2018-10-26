Україна стала першою за відкритістю доступу до архівів КДБ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Україна посіла перше місце в загальному підсумку оцінювання доступу до архівів Комітету державної безпеки СРСР (КДБ) серед пострадянських країн за оцінками Інституту розвитку свободи інформації (IDFI), передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Інституту національної пам’яті.
“За оцінками Інституту розвитку свободи інформації (IDFI), Україна посіла перше місце з показником 70,11% в загальному підсумку оцінювання доступу до архівів КҐБ серед пострадянських країн”, — ідеться у повідомленні.
У прес-службі зазначили, що спеціалісти IDFI в рейтингу відкритості державних архівів пострадянських країн оцінювали однорідність законодавчої бази щодо державних архівів, загальне архівне законодавство, інші закони, що стосуються архівів, архівні послуги, веб-сайти (архівні, віддалені, онлайн-сервіси) та читальний зал (послуги та процедури для дослідників).
“Найвищі показники в рейтингу з українських архівів отримали Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ) — 75,11% та Центральний державний історичний архів України (ЦДІАК України) — 65,1%”, — зауважили в Інституті.
Голова Інституту нацпам’яті Володимир В’ятрович, коментуючи українську першість, повідомив, що наразі вони працюють над створенням архіву Інституту, до якого буде передано документи КДБ із архівів силовиків.
“Це необхідний етап реформи, який унеможливить політичний вплив на доступ до архівної інформації і позбавить силовиків не властивої роботи” — додав він.
Окрім України, у трійку лідерів також потрапили Грузія (68,37%) та Казахстан (68,36%).
Як повідомляв УНН, Центр дослідження визвольного руху та архів Служби безпеки України оприлюднили 36 свідчень киян, зібраних КДБ, про події Бабиного Яру.