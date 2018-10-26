Украина стала первой по открытости доступа к архивам КГБ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Украина заняла первое место в общем итоге оценки доступа к архивам Комитета государственной безопасности СССР (КГБ) среди постсоветских стран по оценкам Института развития свободы информации (IDFI), передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Института национальной памяти.
"По оценкам Института развития свободы информации (IDFI), Украина заняла первое место с показателем 70,11% в общем итоге оценки доступа к архивам КГБ среди постсоветских стран", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что специалисты IDFI в рейтинге открытости государственных архивов постсоветских стран оценивали однородность законодательной базы в отношении государственных архивов, общее архивное законодательство, другие законы, касающиеся архивов, архивные услуги, веб-сайты (архивные, отдаленные, онлайн-сервисы) и читальный зал (услуги и процедуры для исследователей).
"Самые высокие показатели в рейтинге из украинских архивов получили Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины (ОГА СБУ) - 75,11% и Центральный государственный исторический архив Украины (ЦДИАК Украина) - 65,1%", - отметили в Институте.
Глава Института нацпамяти Владимир Вятрович, комментируя украинское первенство, сообщил, что сейчас они работают над созданием архива Института, в который будут переданы документы КГБ из архивов силовиков.
"Это необходимый этап реформы, который сделает невозможным политическое влияние на доступ к архивной информации и избавит силовиков не свойственной работы", - добавил он.
Кроме Украины, в тройку лидеров также попали Грузия (68,37%) и Казахстан (68,36%).
Как сообщал УНН, Центр исследования освободительного движения и архив Службы безопасности Украины обнародовали 36 свидетельств киевлян, собранных КГБ, о событиях Бабьего Яра.