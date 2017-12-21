Президентский законопроект об Антикоррупционном суде еще никто не видел - нардеп

"Сегодня парламент отозвал депутатский законопроект о Антикоррупционном суде. И это позволяет Президенту внести свой проект закона, а также о военных судах. Сделать это на основании регламента, и не используя свое право на безотлагательное внесения. Чем лучше президентский законопроект от депутатского мы увидим, когда он будет внесен, потому что его еще никто не видел, кроме тех, хот работает над ним. Я думаю, что в нем будут учтены замечания правозащитных международных межгосударственных организаций, включая Венецианской комиссией, и наверняка он будет в этой части гораздо лучше", - подчеркнул Винник.

Напомним, Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 21 декабря, отозвала проект закона "О антикоррупционные суды" (№ 6011) авторства низкие парламентариев. За соответствующее решение проголосовали 235 народных депутатов.