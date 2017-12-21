Президентський законопроект про Антикорупційний суд ще ніхто не бачив – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. На сьогоднішній день, депутати Верховної Ради України не ознайомлені з текстом президентського законопроекту про Антикорупційний суд. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України Іван Вінник, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні парламент відізвав депутатський законопроект про Антикорупційний суд. І це дозволяє Президенту внести свій проект закону, а також про військові суди. Зробити це на підставі регламенту, і не використовуючи своє право на невідкладне внесення. Чим краще президентський законопроект від депутатського ми побачимо, коли його буде внесено, бо його ще ніхто не бачив,окрім тих, хот працює над ним. Я думаю,що в ньому будуть враховані зауваження правозахисних міжнародних міждержавних організацій включно з Венеційською комісією і напевно він буде в цій частині набагато краще”, — підкреслив Вінник.
Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні в четвер, 21 грудня, відкликала проект закону “Про антикорупційні суди” (№ 6011) авторства низькі парламентаріїв. За відповідне рішення проголосувало 235 народних депутатів.