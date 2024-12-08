Президентский дворец Асада в Дамаске почти полностью разграблен
Киев • УНН
Мародеры вынесли почти все имущество из президентского дворца Башара аль-Асада в Дамаске. Местные жители и повстанцы пытаются остановить волну мародерства в столице Сирии.
Мародеры полностью разграбили президентский дворец Башар аль-Асад в Дамаске, столице Сирии, вынося все имущество. Местные жители и повстанцы пытаются остановить мародерство в столице Сирии.
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Вокруг здания собрались сотни людей-раньше доступ сюда простым гражданам был закрыт.
Как передает BBC, во дворец вошло множество людей и практически полностью вынесли или уничтожили все имущество. Туда также прибыли повстанцы и попытались это остановить.
Многие жители Дамаска сообщают о мародерстве в столице Сирии, некоторые люди врываются в дома. Однако они говорят, что эти мародеры-жители пригородов, а не вооруженные повстанцы.
Напомним
Альянс повстанцев, достигший значительного прогресса в наступлении с прошлой недели, объявил о захвате столицы Дамаска и сообщил о падении Башара Асада.
Самолет Syrian Air, на котором сбегал президент Сирии Башар Асад, исчез с радарИв. Существует версия, что самолет мог быть сбит и Асад погиб в авиакатастрофе.