Президенты Сербии и Косово встретятся для разрешения споров
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президенты Сербии Александр Вучич и Косово Хашим Тачи встретятся в июле в Париже для переговоров по урегулированию затянувшегося конфликта между двумя странами. Об этом сообщает DW со ссылкой на AFP, передает УНН.
Белград и Приштина договорились о дальнейших переговорах по урегулированию спора между двумя странами. Они решили встретиться в июле в Париже.
Как сообщила пресс-служба немецкого правительства, Белград и Приштина "продвигают вперед их усилия по реализации имеющихся соглашений".
Отмечается, обе страны готовы к "конструктивному диалогу" при посредничестве стран Евросоюза для достижения решения.
Как сообщал УНН, в Сербии радикалы сожгли флаги ЕС и НАТО в годовщину ударов по Югославии.
Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Сербию и Косово к решению споров между двумя государствами, а также предупредили, что от этого будут зависеть отношения этих стран с ЕС.