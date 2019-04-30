Президенти Сербії та Косово зустрінуться для вирішення суперечок
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президенти Сербії Александар Вучич та Косова Хашим Тачі зустрінуться в липні у Парижі задля переговорів щодо врегулювання тривалого конфлікту між двома країнами. Про це повідомляє DW з посиланням на AFP, передає УНН.
Белград та Приштина домовилися про подальші переговори щодо врегулювання суперечки між двома країнами. Вони вирішили зустрітися в липні в Парижі.
Як повідомила прес-служба німецького уряду, Белград та Приштина “просувають уперед їхні зусилля з реалізації наявних угод”.
Відмічається, обидві країни готові до “конструктивного діалогу” за посередництва країн Євросоюзу задля досягнення рішення.
Як повідомляв УНН, У Сербії радикали спалили прапори ЄС та НАТО в річницю ударів по Югославії.
Нагадаємо, канцлерка ФРН Анґела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали Сербію та Косово до вирішення суперечок між двома державами, а також попередили, що від цього залежатимуть відносини цих країн із ЄС.