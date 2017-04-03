Президенты Беларуси и России встретятся 3 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин встретятся в Санкт-Петербурге 3 апреля на фоне напряженности в отношениях между двумя странами по газу и интеграции, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .
Президенты России и Беларуси - Владимир Путин и Александр Лукашенко - в ходе встречи, запланированной на 3 апреля, обсудят тему "единого рынка без изъятий и дискриминации".
Как отмечается в сообщении, с конца 2015 года между Минском и Москвой не урегулирован вопрос стоимости природного газа, поставляемого Россией. Сумму недоплаты российские чиновники оценивают уже в 600 млн долларов. В связи с этим РФ значительно сократила поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
Несмотря на это, Лукашенко на встрече с послом Армении заявил, что у него с В.Путиным "блестящие отношения".
Между тем А.Лукашенко не удалось встретиться с В.Путиным во время недельного отдыха в Сочи во второй половине февраля, хотя в предыдущие годы такие неформальные встречи на российском курорте проводились.
Не произошло и заседание Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России, проведение которого анонсировалось в феврале.
Последняя встреча президентов РФ и Беларуси состоялась 22 ноября 2016 года в Москве.