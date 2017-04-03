Президенты Беларуси и России встретятся 3 апреля

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 63102 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107596 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165216 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121251 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119490 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114083 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105281 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107298 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103757 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156855 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президенты Беларуси и России встретятся 3 апреля

Президенты Беларуси и России встретятся 3 апреля

Киев  •  УНН

 • 10809 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин встретятся в Санкт-Петербурге 3 апреля на фоне напряженности в отношениях между двумя странами по газу и интеграции, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .

Президенты России и Беларуси - Владимир Путин и Александр Лукашенко - в ходе встречи, запланированной на 3 апреля, обсудят тему "единого рынка без изъятий и дискриминации".

Как отмечается в сообщении, с конца 2015 года между Минском и Москвой не урегулирован вопрос стоимости природного газа, поставляемого Россией. Сумму недоплаты российские чиновники оценивают уже в 600 млн долларов. В связи с этим РФ значительно сократила поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Несмотря на это, Лукашенко на встрече с послом Армении заявил, что у него с В.Путиным "блестящие отношения".

Между тем А.Лукашенко не удалось встретиться с В.Путиным во время недельного отдыха в Сочи во второй половине февраля, хотя в предыдущие годы такие неформальные встречи на российском курорте проводились.

Не произошло и заседание Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России, проведение которого анонсировалось в феврале.

Последняя встреча президентов РФ и Беларуси состоялась 22 ноября 2016 года в Москве.

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