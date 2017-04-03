Президенти Білорусі і Росії зустрінуться 3 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко і його російський колега Володимир Путін зустрінуться в Санкт-Петербурзі 3 квітня на тлі напруженості у відносинах між двома країнами з питань газу та інтеграції, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Президенти Росії і Білорусі — Володимир Путін і Олександр Лукашенко — в ході зустрічі, запланованої на 3 квітня, обговорять тему “єдиного ринку без вилучень і дискримінацій”.
Як наголошується в повідомленні, з кінця 2015 року між Мінськом і Москвою не врегульоване питання вартості природного газу, який постачається Росією. Суму недоплати російські чиновники оцінюють уже в 600 млн доларів. У зв’язку з цим РФ значно скоротила постачання нафти на білоруські нафтопереробні заводи.
Попри це, О.Лукашенко на зустрічі з послом Вірменії заявив, що у нього з В.Путіним “блискучі відносини”.
Тим часом О.Лукашенку не вдалося зустрітися з В.Путіним під час тижневого відпочинку в Сочі у другій половині лютого, хоча в попередні роки такі неформальні зустрічі на російському курорті проводились.
Не відбулося й засідання Вищої держради Союзної держави Білорусі і Росії, проведення якого анонсувалося в лютому.
Остання зустріч президентів РФ і Білорусі відбулася 22 листопада 2016 року в Москві.