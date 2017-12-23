Президента призвали обязать украинцев сажать деревья

"В связи со значительным загрязнения экологии Чернобылем, предприятиями и чрезмерным количеством автотранспорта предлагаю ввести закон по высадке ежегодно минимум 1 дерева. Это позволит восстановить легкие планеты и сделать нас и наших детей более здоровыми. Давайте дышать с легкостью", - говорится в петиции №22/041824-эп.

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Автором петиции выступил Евгений Царинный. Он уточнил, что данное обязательство должно касаться каждого украинца старше 16 лет.

Петиция зарегистрирована 22 декабря и уже набрала 6 голосов из 25 тыс. необходимых.