Президента закликали зобов'язати українців садити дерева
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На офіційному сайті Адміністрації Президента України зареєстрована петиція з проханням зобов'язати кожного українця висаджувати щонайменше по одному дереву щорічно, передає УНН з посиланням на текст відповідної петиції.
“У зв'язку із значним забруденням екології Чорнобилем, підприємствами та надмірною кількістю автотранспорту пропоную ввести даний закон по висадці щорічно мінімум 1-го дерева. Це дасть змогу відновити легені планети і зробити нас та наших дітей більш здоровими. Давайте дихати з легкістю”, — йдеться у петиції №22/041824-еп.
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Автором петиції виступив Євгеній Царинний. Він уточнив, що дане зобов'язання має стосуватися кожного українця віком від 16 років.
Петиція зареєстрована 22 грудня і вже набрала 6 голосів із 25 тис необхідних.