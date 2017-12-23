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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Президента закликали зобов'язати українців садити дерева

Київ • УНН

 • 24032 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. На офіційному сайті Адміністрації Президента України зареєстрована петиція з проханням зобов'язати кожного українця висаджувати щонайменше по одному дереву щорічно, передає УНН з посиланням на текст відповідної петиції.

Президента закликали зобов'язати українців садити дерева

“У зв'язку із значним забруденням екології Чорнобилем, підприємствами та надмірною кількістю автотранспорту пропоную ввести даний закон по висадці щорічно мінімум 1-го дерева. Це дасть змогу відновити легені планети і зробити нас та наших дітей більш здоровими. Давайте дихати з легкістю”, — йдеться у петиції №22/041824-еп.

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Автором петиції виступив Євгеній Царинний. Він уточнив, що дане зобов'язання має стосуватися кожного українця віком від 16 років.

Петиція зареєстрована 22 грудня і вже набрала 6 голосів із 25 тис необхідних.

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