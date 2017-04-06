Президента призвали уменьшить количество подписей для рассмотрения петиций
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали уменьшить количество подписей для рассмотрения петиций с 25 тыс. до 5 тыс. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте электронных петиций Президента Украины, передает УНН.
"Уменьшить количество голосов для рассмотрения петиций президентом по 25000 в 5000", - говорится в тексте петиции.
Автором петиции выступила Вадим Буняк.
Петиция была зарегистрирована 5 апреля и пока набрала 34 подписей с 25 тыс. Необходимых. К концу сбора подписей осталось 90 дней.
Как сообщал УНН, Президент уже почти год не отвечал на петиции украинский .