Президента закликали зменшити кількість підписів для розгляду петицій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президента України Петра Порошенка закликали зменшити кількість підписів для розгляду петицій з 25 тис. до 5 тис. Відповідна петиція зареєстрована на сайті електронних петицій Президенту України, передає УНН.
“Зменшити кількість голосів для розгляду петицій президентом з 25000 на 5000”, — йдеться в тексті петицій.
Автором петиції виступила Вадим Буняк.
Петиція була зареєстрована 5 квітня і наразі набрала 34 підписів із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишилося 90 днів.
Як повідомляв УНН, Президент уже майже рік не відповідав на петиції українців.