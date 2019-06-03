Президента призвали взять на контроль дело Сытника и Лещенко

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 4725 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 28789 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113658 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109032 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136269 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144038 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129988 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130068 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Президента призвали взять на контроль дело Сытника и Лещенко

Президента призвали взять на контроль дело Сытника и Лещенко

Киев  •  УНН

 • 9426 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Общественная организация "Национальный интерес Украины" обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой взять под личный контроль резонансное расследование Госбюро расследований по факту вмешательства Украины в процесс демократических выборов Президента США в интересах кандидата Хиллари Клинтон, сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу общественников.

"Мы совершенно четко понимаем, что главные фигуранты расследования: директор НАБУ Сытник (Артем Сытник - ред.) и народный депутат Лещенко (Сергей Лещенко) – обладающие большим влиянием, знакомствами и покровителями, будут всячески препятствовать расследованию.

Поэтому мы считаем необходимым обратиться и заручиться поддержкой Президента Украины как гаранта Конституции и соблюдения законов для осуществления независимого расследования правоохранителями данного резонансного дела", - объяснили свою инициативу в ОО "Национальный интерес Украины".

Общественники также уверены, что народный депутат Лещенко будет стремиться повторно стать депутатом парламента, чтобы получить неприкосновенность и избежать в такой способ расследования, открытого Специализированной антикоррупционной прокуратурой от 16 мая по факту получения неправомерной выгоды в виде элитной квартиры в центре Киева.

"Ввиду этих фактов, мы предостерегаем политическую партию "Слуга Народа" от какого-либо сотрудничества с Сергеем Лещенко, а взамен просим наоборот – проследить за тем, чтобы "квартирное дело" было расследовано НАБУ, а решение было прозрачным и политически неангажированным, как это было ранее.

Также мы просим Президента Зеленского сдвинуть с мертвой точки вопрос аудита НАБУ, провести оценку эффективности Бюро с последующим предоставлением отчета для общественности и сопоставлению потраченных средств Украинских налогоплательщиков и реального результата Бюро.

Искренне надеемся, что с приходом нового Президента страна меняется к лучшему, а резонансные дела и задачи не будут откладывать в долгий ящик", - резюмировали в общественной организации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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