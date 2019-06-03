Президента закликали взяти на контроль справу Ситника і Лещенка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Громадська організація "Національний інтерес України" звернулася до Президента України Володимира Зеленського з проханням взяти під особистий контроль резонансну розслідування Держбюро розслідувань за фактом втручання України в процес демократичних виборів Президента США в інтересах кандидата Гілларі Клінтон, повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку громадських діячів.
"Ми абсолютно чітко розуміємо, що головні фігуранти розслідування: директор НАБУ Ситник (Артем Ситник - ред.) і народний депутат Лещенко (Сергій Лещенко) - володіють великим впливом, знайомствами і покровителями, будуть всіляко перешкоджати розслідуванню.
Тому ми вважаємо за необхідне звернутися і заручитися підтримкою Президента України як гаранта Конституції і дотримання законів для здійснення незалежного розслідування правоохоронцями даної резонансної справи", - пояснили свою ініціативу в ГО "Національний інтерес України".
Громадські працівники також впевнені, що народний депутат Лещенко буде прагнути повторно стати депутатом парламенту, щоб отримати недоторканність і уникнути в такий спосіб розслідування, відкритого Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою від 16 травня за фактом одержання неправомірної вигоди у вигляді елітної квартири в центрі Києва.
"Зважаючи на ці факти, ми застерігаємо політичну партію "Слуга Народу" від будь-якого співробітництва з Сергієм Лещенком, а натомість просимо навпаки - простежити за тим, щоб "квартирна справа" була розслідувана НАБУ, а рішення було прозорим і політично незаангажованим, як це було раніше.
Також ми просимо Президента Зеленського зрушити з мертвої точки питання аудиту НАБУ, провести оцінку ефективності Бюро з подальшим наданням звіту для громадськості і зіставленню витрачених коштів українських платників податків і реального результату Бюро.
Щиро сподіваємося, що з приходом нового Президента країна змінюється на краще, а резонансні справи і завдання не будуть відкладати в довгий ящик", - резюмували в громадській організації.