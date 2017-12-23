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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президента призвали ликвидировать Фонд госимущества

Киев • УНН

 • 13021 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На официальном сайте Администрации Президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой ликвидировать Фонд государственного имущества Украины, передает УНН со ссылкой на текст соответствующей петиции.

Президента призвали ликвидировать Фонд госимущества

"Ликвидировать Фонд государственного имущества Украины", - говорится в петиции №22 / 041862-эп.

Автором петиции выступил Дмитрий Очколяс. Он предложил закрепить право распоряжения и передаче в аренду недвижимого имущества за балансодержателем данного имущества.

"Проект договора об аренде государственного имущества обязательно согласовывается в течение 15 дней перед заключением с Государственной аудиторской службой.

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Если заключение соответствующего договора привело к недополученных доходов или убытков принимать меры, предусмотренные законодательством", - добавил автор петиции

Пециция зарегистрирована 22 декабря и уже набрала 6 голосов с 25 тыс. необходимых.

Напомним, жители Киевщины просят Президента спасти их от транспортного коллапса.

Украинские Национальные Новости

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