Президента закликали ліквідувати Фонд держмайна
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На офіційному сайті Адміністрації Президента України зареєстрована петиція з проханням ліквідувати Фонд державного майна України, передає УНН з посиланням на текст відповідної петиції.
"Ліквідувати Фонд державного майна України", - йдеться у петиції №22/041862-еп.
Автором петиції виступив Дмитро Очколяс. Він запропонував закріпити право розпорядження та передачу в оренду нерухомого майна за балансоутримувачами даного майна.
"Проект договору про оренду державного майна обов'язково погоджується протягом 15 днів перед укладенням із Державною аудиторською службою.
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Якщо укладення відповідного договору призвело до недоотриманих доходів або збитків вживати заходів, передбачених законодавством", - додав автор петиції
Пециція зареєстрована 22 грудня і вже набрала 6голосів із 25 тис необхідних.
Нагадаємо, мешканці Київщини просять Президента врятувати їх від транспортного коллапсу.